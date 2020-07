News Lazio, Tare a ‘Sky Sport’: “David Silva? Non sento la domanda…”

Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match che vedrà la Lazio affrontare il Brescia di Diego Lopez.

Le parole di Tare prima di Lazio-Brescia

“Immobile? Intorno a lui verrà costruita la squadra del futuro. L’ho detto molto tempo fa: Ciro è importante per questa società e per questa squadra. La festa che gli hanno organizzato i suoi compagni a Verona lo dimostrano. Ha disputato una stagione straordinaria, come il resto della squadra. Finalmente dopo 13 anni siamo in Champions League e vogliamo esserci ogni anno. Dobbiamo portare in alto il marchio ‘Lazio’. Continuo dicendo che Immobile è un elemento importante. David Silva? Non sento la domanda (ride). Scherzi a parte, è un grande giocatore, ma non riesco a capire dove possano uscire queste notizie che lo vogliono vicino alla nostra squadra. Da amici in comune, però, so che gli piacerebbe provare un’esperienza diversa da quella inglese. Come si suol dire “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” .

