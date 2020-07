News Genoa, Ricciardella: “Abbiamo solo un obiettivo stasera, salvarci!”

Il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ poco prima del match che vedrà la sua squadra affrontare il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Sfida importantissima per i rossoblù che si giocano la permanenza in Serie A.

Le parole di Ricciardella prima di Sassuolo-Genoa

Ecco le parole di Ricciardella prima del fischio di inizio tra Sassuolo-Genoa: “Noi abbiamo voglia di portare a termine un obiettivo, ci puntiamo fortemente e pensiamo di meritarlo per il lavoro fatto e per l’approccio di tutto il gruppo. Nicola ha cominciato la nostra avventura con noi proprio contro il Sassuolo all’andata e ha totalizzato 21 punti. Ci ha messo del suo, ha fatto un ottimo lavoro e in campo si è visto, stasera abbiamo in mente l’obiettivo di salvarci“.

