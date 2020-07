Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto al termine di Sampdoria-Milan finita 1-4. Il tecnico ha parlato a Sky Sport della prestazione e del futuro.

Milan, le parole di Pioli

Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“La cosa importante era giocare bene e vincere. Poi guarderemo la Roma, ma noi dobbiamo dare il massimo. Questo il mio Milano? Siamo sicuramente squadra per tanti fattori, i risultati positivi con le grandi ci hanno rinforzato a livello mentale. Ibrahimovic è stato determinante per la nostra crescita. La sua condizione sta andando migliorando sempre di più, è determinante tecnicamente e fisicamente. Leao sta entrando molto bene in condizione. Senza preliminari d’Europa League sarà un vantaggio avere vacanze più lunghe per i calciatori, abbiamo accumulato molta fatica mentale e fisica. La società sta puntando sulla continuità. Ibra e gli altri? Ci possono essere migliorie, ma non abbiamo bisogno di tantissimi interventi. Parleremo a fine stagione di alcune cose”.

