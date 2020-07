Rino Gattuso a Sky Sport dopo Inter-Napoli

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la gara persa contro l’Inter a San Siro.

Le parole di Gennaro Gattuso dopo l’Inter

“Per vincere e perdere bisogna buttarla dentro, se ti capitano 5 occasioni e non segni poi finisci per perdere. Tra la Coppa Italia e oggi, questa sera abbiamo fatto la miglior partita ma abbiamo perso. Oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo creato tanto e non abbiamo fatto gol. Questo si può dire.

Barcellona? Sarà una partita completamente diversa, l’Inter è fisica ed il Barca palleggia. Dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando, ci manca un po’ di anima. Questo fa la differenze, subiamo sempre quello che creano gli avversari. Anche oggi abbiamo subito gol nelle poche occasioni.

In Champions sarà un’aggressività diversa, questa sera era fisica, a Barcellona sarà diversa. Nei primi minuti non siamo entrati in campo e non ci facevamo vedere e siamo partiti con intensità bassa, con l’Inter non te lo puoi permettere, potevamo creare partite. Milik non ha fatto una gran partita, mi aspettavo di più.

Penso che in questo momento noi dobbiamo annusare il pericolo, dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto. Abbiamo vinto un trofeo ma ora mi da fastidio quando comincio a vedere alcune cose. Ognuno deve fare il suo compito, stiamo sbagliando tanto sotto porta, diamo la colpa a tutti quanti e noi dobbiamo pensare da squadra, vorrei rivedere questo spirito. Le occasioni che sbagliamo un po’ di malumore lo stanno creando.

Attacco? Vediamo chi metterò in campo a Barcellona, penso che in questo momento mancano ancora alcuni giorni e dopo farò alcune valutazioni. Mertens, Insigne e Callejon hanno dato tanto e non invento nulla, hanno fatto già benissimo ma mancano ancora 12 giorni per decidere. Penso che dobbiamo ritrovarci, non abbiamo anima e non c’è un interruttore e tra 12 gironi va tutto bene, dobbiamo ritrovarla prima, la qualità c’è”.