Lazio, Immobile: “Odio dover fare gol per forza. A Napoli per tutti gli obiettivi”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha segnato anche questa sera contro il Brescia e si è portato ad un passo dal record di reti in Serie A, detenuto da Gonzalo Higuain.

Lazio, Immobile parla del record

L’attaccante della Lazio è fermo a quota 35 e la prossima sarà di scena proprio al San Paolo, contro il Napoli, squadra che permise a Gonzalo Higuain di arrivare a quota 36 e superare Nordhal. Immobile, dopo la gara contro il Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile record.

“Andrenacci e Cragno in serate pazzesche. Io odio quando devo fare gol per forza, però oggi ci ho provato. Felice di aver superato Lewandoski e distaccare Ronaldo. Ringrazio El Tucu per la palla e i miei compagni che hanno fatto di tutto per farmi segnare. L’importante è aver vinto e ora dobbiamo concentrarci sulla gara di Napoli”.

Higuain lo superi a Napoli? “Oggi ne potevo fare uno in più ma il portiere è stato bravo, poi mi viene difficile quando sono focalizzato al 100% sul gol. Così non sono stato nemmeno troppo di aiuto“.

Sul futuro

Tare vuole costruire la prossima Lazio intorno alla tua figura. “Spende sempre belle parole per me, ho grandi responsabilità e so che sarà molto complicato. Tocca riposare bene per dare a tutti ciò che si aspettano”.