Conte dopo Inter-Napoli: “Rapporto con la stampa? E’ facile attaccarmi, dà fastidio”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Conte dopo Inter-Napoli

“Ha visto crescita oggi? Sicuramente, oggi abbiamo affrontato una squadra forte e che in questi anni è stata l’unica a dare fastidio alla Juventus. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita, non era semplice. Oggi eravamo un po forzati dopo il risultato dell’Atalanta, il secondo posto è importante anche se lo Scudetto lo ha vinto qualcun altro. Bella risposta, la squadra è stata compatta e sono contento per i ragazzi. Come si trovano le energie? Oggi abbiamo fatto dei calcoli sulle formazioni, anche perchè venivamo da un periodo non facile. Vogliamo arrivare alla prossima partita con un po di riposo in più. Vedo il bicchiere mezzo pieno, possiamo recuperare un po di più. Sulle aspettative e sul rapporto con la stampa? A volte essere troppo onesti penso dia fastidio, è facile attaccarmi. A volte sento dire delle cose sul mio lavoro e su tante cose che offendono la professionalità. Posso commettere tanti errori, ma c’è tanta passione e cerco di essere sempre un valore aggiunto. Messi? Più facile spostare il Duomo che portarlo in Italia”