Inter, l’obiettivo di mercato: “Ne parleremo a fine anno”

Inter, possibile colpo dal Parma. Matteo Darmian ha parlato della possibilità del suo trasferimento all’Inter a fine anno.

Inter, le parole di Darmian sul mercato

Matteo Darmian, terzino del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport del suo futuro al termine della sconfitta contro l’Atalanta parlando anche del suo possibile passaggio all’Inter.

“Io all’Inter? A oggi non so nulla, per finire questo anno dobbiamo ancora giocare una gara e poi si vedrà. Poi avremo la possibilità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche al futuro di noi calciatori. Abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra, credo vada data una nota di merito a quanto fatto dalla nostra squadre in questo pomeriggio. Abbiamo avuto anche diverse opportunità per il 2-0, purtroppo dobbiamo commentare un’altra sconfitta ma devo dire che è stata molto immeritata“.

Inter, in corsia cambierà qualcosa

Il club nerazzurro cerca ancora rinforzi sulle fasce. Con il solo Candreva confermato, ma che dovrà fare i conti con l’arrivo di Hakimi, i nerazzurri potrebbero salutare Moses e Young così come Biraghi. Per questo l’innesto di Darmian, arrivato lo scorso anno dal Parma, potrebbe risultare importante visto che il terzino sa giocare sia a destra che a sinistra oltre che come terzo centrale.

