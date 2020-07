Hellas Verona, Juric: “A Genoa ho lasciato il cuore, ma vado la per vincere. Pronti sul mercato”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto al termine di Hellas Verona-SPAL finita 3-0. Il tecnico ha parlato a Sky Sport della prestazione e del futuro.

Lecce, le parole di Juric

“Siamo dalla parte sinistra della classifica. La prossima giocheremo con il Genoa, che per me è significato tutto. Ha significato talmente tanto che sono stato fregato da me stesso quando sono diventato allenatore, ho subito troppo stress. Ci mancano tanti giocatori, ma la mia squadra andrà a giocare a Genoa per vincere senza ombra di dubbio. Abbiamo una nostra idea di calcio, stiamo già lavorando per trovare i nuovi Kumbulla, Amrabat e Rrahmani. Non sarà facile ripetersi, ma cerchiamo giocatori di questo tipo. Non mi aspettavo questo grande anno, eravamo in grande difficoltà su ogni aspetto. Poi siamo cresciuti con il presidente che ha dato disponibilità per migliorare tante cose. Siamo una squadra che davvero si è rafforzata su tante cose, lo scouting, i medici, i nutrizionisti per i calciatori. Abbiamo fatto uno step in più”.

