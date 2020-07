La Fiorentina valuta diversi nomi per la panchina. Iachini non è certo della permanenza e la società si muove per cercare un allenatore top.

Fiorentina: Marcelino la nuova idea

La viola vuole un allenatore top che riesce a rientrare nel budget fissato da Commisso e portare la squadre in Europa. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, non sembra rientrare nel budget Daniele De Rossi, mai stata un’ipotesi, e neanche Luciano Spalletti, o Rafa Benitez, o Pochettino o Emery.

Chi invece interessa e non poco è Marcelo Bielsa, Silvinho e Bruno Labbadia.

Ma la candidatura più suggestiva, quella che garantirebbe il vero salto di qualità: Marcelino Garcia Toral, 54 anni.

L’allenatore spagnolo ha allenato in questi anni Villarreal e Siviglia, uomo carismatico, promotore di un calcio totalizzante, partendo da un 4-4-2 decisamente aggressivo.

Il sui profilo somiglia a quello di Paulo Sosa. Il problema è che tra questi sarebbe il più caro: vorrebbe un contratto da almeno tre milioni a stagione.

Tuttavia Marcelino è opzione suggestiva a Firenze, non a New York dove sarà presa la decisione.

Fiorentina, la decisione su Iachini

Intanto la posizione di Beppe Iachini resta in dubbio. Al presidente piace umanamente Beppe Iachini, ma dentro la Fiorentina hanno altri piani. Barone sembra stremato dai tanti impegni e Pradè continua a lavorare incessantemente per chiudere bene la stagione ed aprire un gran mercato.

