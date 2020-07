Calciomercato Roma: niente Smalling, il nuovo centrale arriva dalla Premier

Niente da fare, Smalling non resterà a Roma. Sono troppo alte le richieste del Manchester United per il centrale inglese.

Roma: ora tutto su Jan Vertonghen

Il tempo è scaduto, la Roma deve chiudere per un centrale. Per questo motivo il club capitolino nelle ultime ore si sarebbe immerso nella trattativa per Jan Vertonghen, difensore svincolato dal Tottenham che già era stato allertato nei mesi scorsi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’uomo mercato Baldini non ha ancora l’accordo con il Manchester United per Smalling, per questo la trattativa sembra destinata a fallire. A poco servirà la volontà del ragazzo che preferirebbe restare.

Roma: strategia o realtà?

In realtà quella di Vertonghen potrebbe anche essere una mossa per ammorbidire lo United determinato a incassare 20 milioni per Smalling.

Anche se, parlando di sensazioni, sembra proprio che Baldini abbia deciso di interrompere, almeno momentaneamente, la trattativa per il centrale inglese.

Inoltre l’ingaggio di Vertonghen non precluderebbe necessariamente la conferma di Smalling, visto che sono due calciatori facilmente integrabili. Vertonghen ha 33 anni ed arriverebbe a zero. Sa giocare nella difesa a tre, da terzino e come centrale a due. Al Tottenham era sbarcato nell’estate del 2012 dall’Ajax. E nell’ultimo campionato con Mourinho ha raggiunto quota 23 presenze, salvo poi essere dimenticato nella ripresa.

La Roma gli offrirà più o meno lo stesso contratto che ha accettato Pedro, anche lui nato nel 1987 e anche lui proveniente da Londra.