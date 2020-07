Calciomercato Napoli, obiettivo dalla Roma: nuova contropartita

Un mercato sempre più incandescente in Serie A, dove le principali big del nostro campionato continuano ad andare a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa il Napoli, intenzionato a ritornare ai vertici della classifica, e che vorrebbe prendere un esterno d’attacco.

Ultime Napoli: nuova contropartita per il colpo Under

Il Napoli vuole un esterno, e nel mirino continua ad esserci Under. Il giocatore turco è un grande pallino per la squadra azzurra, e una volta trovato l’accordo con il suo entourage, si dovrà trattare con la Roma. Mentre tra il giallorosso e i partenopei c’è già un accordo, la situazione è ben diversa dal punto di vista dell’intesa con la squadra capitolina: quest’ultima valuta Under circa 30 milioni di euro, servirà una contropartita per convincere. A proposito di questo pare sia arrivata un’importante novità: stando a quanto riportato da cm.it, pare che il Napoli sia disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Ospina. Il portiere colombiano sarebbe un profilo gradito.

Napoli-Roma: estate di affari

Il rapporto – in termini di mercato – tra Napoli e Roma è molto buono (vedi l’affare Diawara-Manolas), ed è per questo che le due parti potrebbero incontrarsi ancora una volta per trattare insieme. Gli azzurri stanno pensando anche a Veretout, attenzione poi anche al caso Milik.