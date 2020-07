Il calciomercato del Napoli sta per accogliere il colpo più costoso dell’era De Laurentiis ma sarà anche fatto di numerose cessioni. L’acquisto di Victor Osimhen porterà il Napoli a considerare alcune cessioni molto importanti.

Calciomercato Napoli, il Parma interessato a molti azzurri: le parole di Faggiano

Uno dei club maggiormente interessati ai calciatori del Napoli in uscita è il Parma. Il direttore sportivo degli emiliani, Daniele Faggiano, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha spiegato i possibili affari che potrebbero nascere tra i due club.

“Gigi Sepe è uno dei primi 5 portieri della Serie A, sono contento perché è sempre stato in panchina invece da noi gioca e anche molto bene. E’ un ottimo uomo spogliatoio“.

Ounas e Llorente? “Prenderei tutti i giocatori del Napoli, ma attualmente siamo in fase di stallo causa passaggio di proprietà: dobbiamo stare attenti a cosa succede. Non so se il mio posto è a rischio, sinceramente, bisogna chiederlo a loro, mal che vada sto a casa (ride, ndr). Ciò che posso dire è che i soci che ci sono adesso sono parmigiani e tifosi del Parma, se fanno questo passo è per crescere“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Faggiano sulla Serie A e su Gevinho

“E’ un campionato un po’ atipico, post Covid qualcuno ne ha giovato, qualcuno no. Credo che noi e Verona siamo state ottime sorprese, nonostante le nostre sconfitte immeritate”.

Gervinho al Benevento? “Non vendo nessuno, se me li chiedo va bene, altrimenti li tengo tutti qui con me“.