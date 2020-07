Calciomercato Napoli: nella trattativa per Osimhen, verrà inserito un giovane talento

Calciomercato Napoli, ecco Osimhen: ma nella trattativa non ci finirà solo Karnezis

E’ tra le news più importanti che riguardano il calciomercato del Napoli e della Serie A, quello che vede il nome di Victor Osimhen. Il giovane talento nigeriano, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia azzurra e arriverà al club partenopeo il prima possibile. C’è da risolvere ancora qualche questione burocratica, poi arriverà l’annuncio ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rottura di Alaba con il Bayern: Marotta all’assalto

Napoli, Osimhen e l’intreccio di mercato: al Lille finirà anche il giovane Claudio Manzi

Oltre alle situazioni appena citate, che riguardano i fatti burocratici, c’è un’altra questione da risolvere. L’accordo con il Lille è stato trovato, con cifre e dettagli già rivelati. Il punto però starebbe girando attorno ad un giovane calciatore azzurro. Come rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, non sarà solo Karnezis a vestire la maglia del Lille. Con lui potrebbe trasferirsi anche il classe 2000 e capitano della Primavera azzurra, Claudio Manzi. Il giovane talento che starebbe firmando un triennale con il club francese, pronto ad una nuova esperienza e la sua prima tra i professionisti. Il calciatore verrebbe aggregato in prima squadra, pronto a dire la sua nel campionato della Ligue 1. Intanto, ovviamente, si attende il consueto Tweet di Aurelio De Laurentiis. Manca solo lui all’appello, per andare a concludere una trattativa che i napoletani stanno tanto attendendo.