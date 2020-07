Calciomercato Napoli: non solo Osimhen, colpo dalla Roma

Napoli, Gattuso ha deciso. Oltre ad un attaccante serve anche un innesto a centrocampo.

Mercato Napoli: Osimhen e Veretout i primi obiettivi

Il Napoli lavora per il grande colpo in attacco. Oramai sembra fatta per Victor Osimhen. Mancano solo le firme tra Lille, Napoli e l’agente di Osimhen.

Ieri è stata una giornata decisiva per l’acquisto del nuovo attaccante. Il ds degli azzurri Giuntoli, come riportato da Tuttosport, ha approfittato della trasferta milanese per incontrare Andrea D’Amico, mediatore del passaggio di Osimhen al Napoli.

Le cifre sull’accorso sono arrivate, il nuovo attaccante azzurro guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus per 5 anni. Gli ultimi ritocchi alla trattativa sono stati fatti sul prezzo del nigeriano. Il Napoli lo pagherà 50 milioni cash, più di 10 bonus, oltre al cartellino di Karnezis.

Napoli: Veretout e Boga

Ma gli azzurri non si fermano. Il Napoli vuole anche Jeremy Boga, anche se il Sassuolo lo considerare “incedibile”, a meno di un’offerta da 40 milioni.

Gli azzurri per questo seguono anche Werder Brema per Rashica, ma occhio anche ad Under. Il Napoli lavora a stretto giro di posta con i capitolini anche per Veretout, ormai balzato al primo posto nell’interesse del club azzurro, anche se Gattuso vede il francese come regista. Per questo uno tra Demme e Lobotka potrebbe essere di troppo. In uscita testano Koulibaly, Allan, Milik e Lozano.

