Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania: Rangnick lascia Red Bull

Il Milan sembrava destinato ad affidare il proprio futuro nelle mani di Ralf Rangnick. Per mesi la trattativa è andata avanti ed è stata chiusa, poi però tutto è cambiato. Il Milan di Pioli post Coronvirus non ha mai perso e ha convinto a pieno. Media punti incredibile ed Europa League conquistata. Successivamente la società rossonero, negli ultimi giorni, ha preso una decisione molto importante, quella di continuare con Stefano Pioli.

Milan, Rangnick salta al momento

L’agente del manager tedesco e il Milan hanno spiegato che le parti (al momento) non avrebbero concluso l’accordo poiché ad oggi non sembra la decisione giusta quella di poter iniziare una nuova avventura insieme. Intanto, Rangnick che avrebbe dovuto ricoprire sia il ruolo di allenatore che da direttore tecnico, sembrava destinato al rinnovo di contratto con la Red Bull. Ma non sembra andrà a finire così.

Milan, dalla Germania: Rangnick lascia Red Bull

Arriva dalla Germania stessa la clamorosa notizia, Ralf Rangnick e la Red Bull hanno deciso di dirsi addio. Dopo otto lunghi anni di successi, l’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull sembra pronto ad interrompere il rapporto con l’azienda multinazionale, proprio quando si parlava di rinnovo di contratto. Possibile ritorno di fiamma del Milan da dirigente? Le prossime settimane saranno importanti per capirne di più. Ad oggi, la notizia riportata da Bild, è che Rangnick sta per separarsi con Red Bull.