Milan, si lavora per il colpo a centrocampo. Dovrebbe arrivare nelle prossime settimane Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Il calciatore non sarà l’unico innesto.

Calciomercato Milan: Roca con Miranchuk

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due nomi che piacciono per il centrocampo sono quelli di Miranchuk della Lokomotiv Mosca e Roca dell’Espanyol. Per il russo i rossoneri hanno aperto ad uno scambio: saltato quello con Laxalt, i rossoneri potrebbero inserire il cartellino di Ricardo Rodriguez, che è un profilo gradito e che potrebbe far abbassare la parte cash dell’operazione.

Diversa, invece, la situazione per Marco Roca dell’Espanyol, in questo caso in Spagna attendono che il Milan faccia una proposta. La retrocessione dei catalani ha fatto abbassare il prezzo (clausola di 40 milioni) tanto che il Milan di Maldini ora potrebbe prendere il calciatore con 15-16 milioni.

Occhio anche ad altri, soliti, nomi perchè Massara segue sempre Florentino del Benfica, ma nelle ultime ore va registrato l’interessamento del Leeds neo promosso In Premier League.

Milan, in uscita Biglia e Bonaventura

In tanto a Milano dovrebbe salutare Biglia. Mentre resta in bilico la posizione di Jack Bonaventura, che non rientra nei piani del nuovo corso ed ha il contratto in scadenza.

Sono molte le richieste per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, oltre ai contatti con l’Independiente, ha ricevuto diverse proposte sia da club europei sia del Qatar. Biglia potrebbe anche restare in Europa dove piace a Betis Siviglia e Celta Vigo.

LEGGI ANCHE >>> L’unica conferma a centrocampo