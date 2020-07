Calciomercato Milan, si pensa ad un ritorno per l’attacco

Il calciomercato del Milan continua con grande intensità, e in queste ultime settimane la squadra rossonera sta cercando di trovare i giusti rinforzi per la prossima stagione. Chiaramente l’anno prossimo ci saranno delle aspettative più alte, ed è per questo che servirà una vera e propria mini rivoluzione.

Mercato Milan: ritorno di fiamma per Deulofeu

Grandi movimenti in Serie A, specie per il Milan, il quale punta a chiudere nel migliore dei modi la stagione dopo un post lockdown assolutamente straordinario. Pioli è stato riconfermato, e sia Maldini che Massara hanno intenzione di accontentare il tecnico con qualche rinforzo in zona offensiva. Possibile che possa arrivare un esterno offensivo: stando a quanto riportato da cm.it, pare che per i rossoneri ci sia stato un ritorno di fiamma per Deulofeu. Lo spagnolo ha già militato al Diavolo per una stagione, peraltro convincendo parecchio e lasciando l’amaro in bocca dopo la sua partenza.

Ultime Milan: Deulofeu, destinazione più che gradita

Deulofeu ha lasciato un bel ricordo in rossonero, e la squadra di Milano starebbe seriamente pensando ad ingaggiarlo, stavolta a titolo definitivo. Il Watford è retrocesso, ed è per questo che l’ex Barcellona potrebbe tranquillamente decidere di rilanciarsi altrove, magari dove già conosce l’ambiente. Il colpo è possibile, entrambe le parti gradirebbero parecchio.

