Calciomercato Milan: colpo a sorpresa dal Napoli in attacco

Milan, si lavora per l’attacco, prende corpo una clamorosa ipotesi dal Napoli per la corsia di destra.

Milan, Lozano è un’idea dei rossoneri

Mentre in casa Milan sembra esser più chiaro il futuro di panchina e dirigenti, la società comincia a muoversi sul mercato.

Dopo il rinnovo di Stefano Pioli e la conferma di Paolo Maldini, il Milan darà continuità al progetto. Niente rivoluzioni ma acquisti mirati per rafforzare una rosa che non ha fatto male con in panchina Pioli.

Le prime questioni riguarderanno i rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, poi sarà caccia ai nuovi acquisti, mirati, giovani e di valore. Tra questi a sorpresa potrebbe arrivare Herving Lozano dal Napoli.

Il nome dell’esterno messicano, infatti, aveva stuzzicato la fantasia di Maldini e Boban già l’estate scorsa, prima di accasarsi al Napoli. La dirigenza rossonera aveva messo nel mirino Lozano ma non avendo a disposizione molto budget per convicere Raiola avevano desistito.

Milan, Lozano è sul mercato

Dopo un anno, però, lìavventura del messicano in Serie A sembrerebbe esser arrivata a conclusione, almeno al Napoli. oggi i campani sono alla ricerca di nuovi attaccanti e l’ex Psv Eindhoven, come riporta Tuttosport, il Napoli pensa anche alla cessione in prestito.

Un’opportunità ghiotta dunque per il Milan, che potrebbe rinviare la spesa ai prossimi anni. Lozano, ad oggi l’acquisto più costoso della storia azzurra, potrebbe finire in prestito addirittura al Parma per rimpiazzare Gervinho. Se così fosse, i rossoneri potrebbe fiondarsi sul calciatore e piazzare il colpo in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Milan a centrocampo