Calciomercato Lazio, indizio sul futuro per Milinkovic-Savic

La Lazio si prepara ad affrontare una prossima sessione di mercato molto importante, la quale porterà senza ombra di dubbio a qualche rinforzo. La squadra di Simone Inzaghi parteciperà alla prossima Champions League, ed è per questo che servirà rivoluzionare la rosa in qualche reparto. Occhio però anche a chi potrebbe partire.

Ultime Lazio: Milinkovic può partire? C’è un indizio

Una stagione sicuramente molto positiva per la Lazio, la quale si è qualificata alla prossima edizione della Champions League. Inzaghi e Tare sono pronti a costruire una squadra ad hoc per la prossima stagione, ma per farlo hanno bisogno di blindare qualche gioiello importante. A proposito di questo non si può non parlare di Milinkovic-Savic, talento puro dei biancocelesti, oltre che il più richiesto sul mercato. Le voci sul suo futuro sono tantissime, e intanto nella giornata di oggi è arrivato quello che può essere considerato un vero e proprio indizio: il serbo non è stato impiegato tra i modelli nella presentazione della nuova maglia. Che possa essere un messaggio di addio?

Milinkovic: tra prezzo e pretendenti

Il futuro di Milinkovic è ancora parecchio incerto, ma l’ultimo “indizio” trapelato non fa di certo ben sperare. Lotito ha fissato il prezzo, e intanto dall’Inghilterra soprattutto continuano ad arrivare diverse avance.