Calciomercato Inter: Lautaro svela il suo obiettivo

Inter, Lautaro Martinez torna a parlare dopo la rete segnata al Napoli ieri sera. L’attaccante argentino, al centro di diverse voci di mercato, è intervenuto nel cors odi un’intervista concessa a Inter Tv.

Inter, le parole di Lautaro Martinez

Il Toro in serata ha spiegato quanto il gruppo tenga al secondo posto e di come sia stato utile un dialogo con i compagni per ritrovare la rotta

“In settimana abbiamo parlato, dopo la partita contro il Genoa. Volevamo rimanere almeno al secondo posto in campionato.

Sappiamo che qualcun altro ha vinto il campionato, volevamo arrivare prima anche di loro, ma ora vogliamo fare il meglio e arrivare in alto. Il gol più bello fatto in Italia? Questo è stato un gol bello ma ne ho fatto uno bello anche a Madrid e poi in Champions League e a Praga.

Anche questa sera ho segnato un bel gol, ora però dobbiamo recuperare e lavorare. Preparare la partita in questi due giorni e arrivare al meglio così faremo contento anche il mister. Abbiamo bisogno di vincere e portare a casa tre punti”.

Lautaro, le voci di mercato non si placano

Il Barcellona, intanto, non si è arreso per la corsa al calciatore. Il club spagnolo ha pronta un’offerta da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo (valutato 41 milioni) per pareggiare la cifra della clausola rescissoria, scaduta lo scorso 7 luglio. Il Barça però adesso non hanno disponibilità per questo proveranno a cedere gli esuberi (Coutinho, Rafinha, Rakitic, Todibo e Wague).

