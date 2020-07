Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per la difesa: concorrenza top

L’Inter cercherà di alzare parecchio l’asticella in vista della prossima stagione, anche perchè Conte non ha nessuna intenzione di arrivare sotto la Juventus. Il tecnico, così come la dirigenza, ha già ribadito l’idea di puntellare vari reparti, ed occhio soprattutto a quello che può succedere in difesa.

Ultime Inter: Ginter nuovo obiettivo

Tanti obiettivi e tante voci: potremmo riassumere così il momento di mercato per l’Inter, impegnato a concludere la stagione nel migliore dei modi. Nell’ambiente nerazzurro non si può però fare a meno di pensare anche al mercato, in cui chiaramente ci saranno diversi innesti. In difesa, apparte Kumbulla, pare ci sia nel mirino un altro giocatore: parliamo di Matthias Ginter, centrale tedesco in forza al Borussia Moenchengladbach. Classe 94′, già un’ottima esperienza, e soprattutto votato come miglior difensore della Bundesliga 2019/20. Insomma un profilo molto importante, e che attualmente è valutato all’incirca sui 40 milioni di euro. Cifra comunque alta, e che potrebbe diventare un ostacolo. Questo quanto riportato da Bild.

Ginter-Inter: concorrenza di due big

Ginter potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’Inter, ma attenzione alla concorrenza top sul giocatore. Parliamo di due big dal calibro di Atletico Madrid e Chelsea, anch’esse interessate e pronte ad un assalto vero e proprio. I nerazzurri studiano la situazione, che possa nascere un duello di mercato?

