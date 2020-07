Calciomercato Inter, la verità sul colpo Cavani

Le principali big del nostro campionato continuano a portare avanti tante operazioni di mercato, e in vista della prossima stagione ci sono diverse ipotesi interessanti per tutte le squadre. Ne sa qualcosa l’Inter, il quale sarebbe ancora alla ricerca di un attaccante.

Ultime Inter: sfuma la pista Cavani

Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere parecchio incerto, ma la sensazione è che l’argentino abbia intenzione di aspettare il Barcellona. Una decisione che arriverà a fine campionato, e che costringerà i nerazzurri a sostituire il Toro nel modo migliore possibile. Gli obiettivi sono tanti, ma tra i tanti nomi circolati ultimamente ce n’è uno che più di tutti ha rappresentato una suggestione per tutti i tifosi: Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano, in scadenza con il PSG, percepisce 12 milioni di euro all’anno di stipendio, e ad oggi i nerazzurri non possono assolutamente acconterlo. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Colpo in attacco: tutti gli obiettivi

Cavani non diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, e su questo ormai ci sono pochi dubbi. I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo innesto in quel ruolo, e pertanto cercheranno di ingaggiare uno degli obiettivi già prefissati da qualche mese. Parliamo ancora di Edin Dzeko, con l’idea Lacazette che resta ancora viva seppur difficile.