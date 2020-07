Il calciomercato dell’Inter si è infuocato tutto d’un tratto con il nome più importante di tutti: Lionel Messi. La società non ha perso tempo a smentire tale notizia, sia attraverso le parole di Antonio Conte che attraverso quelle di Beppe Marotta ma resta il sogno, forse proibito, di Steven Zhang.

Calciomercato Inter, Borja Valero verso il rinnovo

I nerazzurri, però, devono fare i conti anche con le possibili uscite per la prossima stagione. Con il Barcellona c’è in ballo ancora il nome di Lautaro Martinez che piace tanto alla dirigenza blaugrana. La distanza è ancora abissale ma pian piano potrebbe ridursi se anche la volontà del calciatore sarà quella di dire addio. Un altro nome in uscita è quello di Borja Valero, in scadenza di contratto con l’Inter e prossimo all’addio. Nel post lockdown ha stupito la piazza nerazzurra e lo stesso staff tecnico, diventando un co-titolare di elevato spessore e ora l’addio non è così scontato.

Il possibile rinnovo di Valero

Il centrocampista ex Fiorentina dopo la gara contro il Napoli ha ricevuto ampi complimenti da Antonio Conte in diretta televisiva che ha portato a pensare ad un possibile rinnovo di contratto, almeno per un’altra stagione. Stando a quanto riporta calciomercato.it, infatti, lo spagnolo ha lo stesso agente di Achraf Hakimi e si potrebbe pensare che nella definizione della trattativa per l’esterno si è parlato del rinnovo (come bonus) per Borja Valero.