Calciomercato Inter, rottura di Alaba con il Bayern: Marotta all’assalto

Calciomercato Inter, colpo Alaba per le corsie: rottura totale con il Bayern

Arrivano news importanti che riguardano il calciomercato dell’Inter. Sì, perché su David Alaba e direttamente dalla Germania, giungono nuove notizie sul fronte rinnovo. E’ uno degli obiettivi per le corsie di Antonio Conte, che metterebbe da una parte quello che è già ufficialmente un nuovo acquisto dei nerazzurri, Hakimi, e sull’altro versante proprio il talento austriaco. Il colpo arriverebbe dunque dal Bayern Monaco, club in rottura con il calciatore.

Inter, Alaba per la fascia: oltre Hakimi potrebbe arrivare un nuovo colpo dalla Bundesliga, scintille con il Bayern Monaco

Non ci sarà alcun rinnovo per David Alaba, è ormai da tempo che si vocifera questa situazione complessa in casa Bayern. E’ di questo che vuole approfittarne l’Inter, con i nerazzurri che attendono news che i colleghi di Sport Bild rivelano oggi: ci sarebbe stato un incontro tra il ds ed ex Juve, Hasan Salihamidzic e il CEO Karl-Heinz Rummenigge, con l’agente Pini Zahavi e il papà di Alaba, George, per concordarsi sul futuro. Incontro che però avrebbe avuto esito negativo, perché le richieste di ingaggio sarebbero state considerati folli dalla stessa dirigenza. E’ per tale motivo che sembra essere arrivata una rottura definitiva tra le parti e Beppe Marotta resterà in agguato, pronto a piazzare l’affondo non appena lo riterrà opportuno.