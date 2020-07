Calciomercato Inter: affare dal Genoa, nerazzurri pronti a chiudere

L’Inter tratta con il Genoa per un attaccante. Il club nerazzurro vuole mettere il prima possibile le cose in chiaro con il Grifone.

Inter, Pinamonti dovrà rientrare

A Milano è partita la “sindrome da Zaniolo”. Il nome in questione è quello di Andrea Pinamonti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il paradosso dell’attaccante del Genoa di scuola nerazzurra è che il classe ‘99 è una delle giovani promesse più brillanti del nostro calcio, ma in questa stagione ha fatto male ed il Genoa vuole cederlo

. L’estate scorsa Preziosi ha puntato fortissimo su Pinamonti, investendo la bellezza di 18 milioni più bonus per acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter. I nerazzurri possono far valere comunque un gentlemen’s agreement ma per riaverlo dovranno pagarne oltre 20. Tanto per un calciatore che ha messo insieme 5 gol finora in campionato.

La paura di Marotta è quella che Pinamonti possa esplodere altrove come accaduto con Zaniolo, magari andando poi a rinforzare un’altra big.

Sul calciatore, infatti, ci sarebbe già l’interesse della Juve che ha fatto già un pensierino su di lui nella programmazione degli investimenti.

Inter: due club su Pinamonti

A fine anno, inoltre, Preziosi si aspetta di incassare almeno la cifra di 18 milioni, investita un’estate fa. Per fortuna di Marotta i rapporti tra Inter e Genoa sono idilliaci, come certifica l’affare Salcedo, il Verona, a caccia di un attaccante, ha sondato il terreno per Pinamonti ma ci sono anche altre ipotesi dall’estero come il Nizza.

