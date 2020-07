Hulk in Italia, arriva la confessione. Il campionato in Cina è appena ripartito e lo Shanghai SIPG potrebbe vincere il titolo dopo il successo esterno contro il Tianjin Teda che ha lanciato la formazione nella quale gioca Hulk.

L’attaccante ex Porto, tuttavia, a fine stagione potrebbe andar via. Il calciatore ha infatti già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a dicembre,

Per questo motivo il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Europa a quattro anni dall’addio allo Zenit, prima del passaggio in Cina.

Hulk vuole tornare in Europa

A confessare la trattativa è stato proprio l’attaccante brasiliano che ha detto:

“Sto ascoltando molte proposte ce ne sono in tutto il mondo dal Brasile fino in Euoropa: ho offerte da Turchia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Germania. Anche una dalla Cina. Ogni giorno ne arriva una nuova. Grazie a Dio il mio nome è sempre buono sul mercato, devo valutare tutte le proposte”.

Per convincere Hulk serve un buon progetto

Dopo aver guadagnato tanto in Cina, ora Hulk ha deciso di priorità al progetto sportivo prima che alle questioni economiche.

“Non metterò l’aspetto economico davanti a quello sportivo. Sto parlando con Dio e non voglio sbagliare decisione, per essere molto felice e continuare la mia carriera. In ogni squadra per cui ho giocato ho scritto la storia. Voglio che questo accada anche questa volta”.

