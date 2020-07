Calciomercato Benevento: Remy primo acquisto, le parole del ds Foggia

Il Benevento è tornato in Serie A dopo due stagioni dalla brutta retrocessione. Campionati di Serie B dominato dalla squadra di Pippo Inzaghi che oggi ha festeggiato la premiazione con una vera e propria cerimonia in città. Intanto, tante le dichiarazioni che sono arrivati dai tesserati e dirigenti della società campana.

Benevento, Foggia annuncia novità di mercato

Il Benevento affronterà il prossimo anno nel derby campano il Napoli, con cui ha ottimi rapporti societari. Il ds Foggia guarda con occhi particolare proprio in casa degli azzurri in vista della prossima sessione di calcio mercato. Intanto, dopo il rinnovo di Maggio e dell’ufficialità dell’acquisto di Kamil Glik, la società è vicina a Gervinho. Non è finita qui però, perché il club di Vigorito pensa in grande e vuole rinforzarsi nel migliore modo possibile per restare in Serie A. Il club aveva chiuso per lo svincolato Loic Remy, ex attaccante di Lille e Chelsea, poi però l’affare è saltato per problemi fisici del calciatore.

Benevento, per Remy non è ancora finita

Tutto sembra essersi riaperto per Remy. Ad annunciarlo è stato lo stesso ds Foggia. La società ha annunciato che il giocatore si sottoporrà ad altri test per chiudere poi l’acquisto. La punta andrà ad inserirsi nella rosa di Inzaghi per dare esperienza e qualità.