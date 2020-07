Cagliari-Juventus, le parole di Joao Pedro e Rugani prima del match

Ai microfoni di ‘Dazn‘ sono intervenuti i futuri protagonisti del match Cagliari-Juventus: l’attaccante rossoblù Joao Pedro ed il difensore Daniele Rugani.

Le parole di Joao Pedro e Rugani prima del match

Ecco le parole di Joao Pedro e di Daniele Rugani ai microfoni di ‘Dazn‘.

Joao Pedro: “Sono contento perché è stata sicuramente una stagione straordinaria, ho fatto tanto insieme al resto dei miei compagni. Ho realizzato 18 gol in Serie A, sappiamo tutti che è molto difficile. Peccato per questo finale di stagion, conosciamo bene il valore di questa squadra che è importante. E’ una stagione che è finita in un modo diverso per tutti, abbiamo riscontrato delle difficoltà. Ora dobbiamo pensare al prossimo anno“.

Daniele Rugani: “Siamo a fine luglio ed è un periodo strano per tutti. Più che la condizione fisica, in questa fase, è importante il punto di vista mentale. Bisogna fare molta attenzione, specialmente nella partita di stasera. Cristiano Ronaldo? E’ un esempio per tutti noi, siamo fortunati ad averlo in squadra perché è un trascinatore“.

