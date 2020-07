Poco prima dell’inizio del match, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici ed il direttore generale Mario Passetti sono intervenuti ai microfoni di ‘Dazn‘.

Le parole di Paratici e Passetti prima del match

Ecco le parole dei dirigenti Fabio Paratici e Mario Passetti ai microfoni di ‘Dazn‘.

Fabio Paratici: “Dybala? Ha un piccolo fastidio muscolare, bisogna appunto vedere giorno per giorno come evolverà. Una partita non può cambiare la valutazione di 13-14 mesi. Siamo concentrati su queste due partite finali di campionato, abbiamo questa partita di Champions che giocheremo nel migliore dei modi“.

Mario Passetti: “E’ un peccato oggi non avere il pubblico. Abbiamo cercato fino all’ultimo a proporre proprio Cagliari anche come test perché il livello dei contagi in città è molto basso, oramai da diverse settimane. Purtroppo non ci siamo riusciti, cercheremo di farci trovare pronti a partire dalla prossima stagione quando inizierà il campionato. Bisognerà lavorare sodo fin da subito, scrivere un protocollo di buon senso e che possa far tornare le persone allo stadio. Tanti giocatori che hanno mercato si trovano molto bene qui, credo che Nandez rimarrà ancora con noi“.

