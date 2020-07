Sassuolo, arriva il colpo dal Barcellona

Il Sassuolo si muove per la stellina del Barcellona Monchi.

Sassuolo, colpo di mercato dal Barcellona

Come riportato da Sky Sport il club neroverde potrebbe presto chiudere un altro acquisto dalla Liga. Il capitano del Barca B, si chiama Ramón Rodríguez Jiménez, detto Monchu, potrebbe arrivare in Serie A con la maglia del Sassuolo. I due club hanno un bel rapporto, e l’ultima trattativa riguarda questo ragazzo che il Barcellona sembrerebbe aver deciso di cedere. Anche la Fiorentina si era mossa per il calciatore che però dovrebbe finire a Reggio Emilia.

Nei prossimi giorni dovrebbero esser rese note anche le cifre dell’affare tra i due club.

