Roma, Fonseca: “Pellegrini? Vedremo come recupererà”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa prima della gara di domani contro il Torino.

Le parole di Fonseca

Condizione?

“I ragazzi sono motivati, sono un po’ stanchi, è vero, quella contro il Torino sarà una gara molto importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel modo migliore in tutte le situazioni quindi mi aspetto una buona partita”.

Pellegrini?

“Ha subito un intervento e nei prossimi giorni non potrà essere con noi in allenamento, questo peserà nel finale di stagione: vedremo come recupererà”.

Trequartista?

“Vedremo domani, ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l’allenamento che faremo domani alla rifinitura chi potrà prendere il suo posto in mezzo al campo”.

Le parole di Fonseca sulla formazione

Tournover?

“Non penso, la partita è importante e non voglio cambiare tanto per agguantare almeno il 5o posto in campionato e regalare un’altra gioia ai tifosi della Roma”.

Torino?

“Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo sarà un aspetto che noi in campo non dobbiamo sottovalutare. Il Troino è partito per un altro obiettivo e ora che lo ha raggiunto sarà difficile da affrontare, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo portare a casa i tre punti”.

