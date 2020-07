Parma-Atalanta: risultato, sintesi, video e gol – LIVE

Parma-Atalanta: risultato, sintesi, video e gol

Parte bene la formazione di casa impegnata questa sera nella 37esima giornata contro l’Atalanta di Gasperini. La compagine ospite cerca punti per il secondo posto in campionato mentre la squadra di D’Aversa vorrebbe chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica facendo un’altra vittima tra le mura amiche dopo il Napoli di Gattuso.

Parma-Atalanta: il primo tempo

Come detto a sorpresa è il Parma a fare la partita nelle battute iniziali della gara. Al 14′ Dejan Kulusevski arriva al limite dell’are e tira. Il pallone si stampa però sul palo sinistro. La rete, tuttavia, arriva sempre nella prima frazione di gioco con lo stesso svedese di proprietà della Juventus e grande ex della partita. Kulusevski riceve palla in area ed in pochi instanti spara un missile nel sette di sinistra mettendo dentro l’1-0.

Parma-Atalanta: il secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia, l’Atalanta sembra messa sotto ed il Parma sfiora addirittura il doppio vantaggio questa volta con Gianluca Caprari.