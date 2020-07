Parma-Atalanta: highlights, sintesi e gol – VIDEO

Parte bene la formazione di casa impegnata contro l’Atalanta di Gasperini. La compagine ospite cerca punti per il secondo posto in campionato mentre la squadra di D’Aversa vorrebbe chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica facendo un’altra vittima tra le mura amiche dopo il Napoli di Gattuso. Il gol del vantaggio lo segna Kulusevski che riceve palla in area ed in pochi instanti spara un missile nel sette di sinistra mettendo dentro l’1-0. Nel secondo tempo l’Atalanta prova a reagire ma il Parma è in serata e sfiora anche il raddoppio. Poi entra Muriel ed il colombiano, miglior subentrato in Europa, sfiora la rete.