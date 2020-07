Oroscopo di oggi 28 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata all’insegna della stanchezza. Ci sono mille cosa da fare e tante perplessità da chiarire. Non sapete se reagire con grinta o se mandare tutto all’aria. Se in passato qualcuno vi ha mancato di rispetto questo è il momento più giusto per avere giustizia.

Toro. Da domani ci sarà la confusione a farla da padrona nella vostra testa. Sabato comincerà un periodo più felice, ma fino ad allora è meglio usare la massima cautela, sia in amore che sul lavoro. Occhio alla forma fisica, conviene curarla a dovere in questo periodo.

Gemelli. Nei mesi scorsi non tutto è andato per il verso giusto: domani è la giornata ideale per iniziare a ricostruire i vostri progetti. Sarà una settimana abbastanza piacevole e potrebbero arrivare belle novità in amore e in amicizia. Negli ultimi tempi avete rivalutato molto i valori della famiglia e degli affetti.

Cancro. Tanta forza di volontà vi accompagnerà nei prossimi giorni e ciò vuol dire solo che tornerete a lavorare su tutti i vostri obiettivi. Potrebbe perfino arrivare un premio, qualche piccola soddisfazione entro mercoledì prossimo. Luglio sarà un po’ complicato per le questioni d’amore, dovrete essere bravi ad attendere agosto per ricevere ciò che desiderate.

Leone. Avete voglia di donare il vostro amore. Fino a settembre c’è Venere nel vostro segno e state attendendo la persona giusta (per chi non l’abbia già trovata) che vi corteggi e vi faccia sentire importanti, così come fate voi con loro.

Vergine. I prossimi due giorni saranno molto delicati dal punto di vista personale. Dovrete fare attenzione a non cadere nelle provocazioni altrui. In amore c’è da recuperare l’intesa persa negli ultimi tempi: i mesi estivi potrebbero essere decisivi per pensare a qualcosa di più serio.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani saà una giornata alquanto strana, sotto tutti i punti di vista. Non avete troppe certezze, personali e sul lavoro. Le finanze non sono la parte migliore e ciò vi fa vacillare un po’. Mancano anche risposte e stimoli per fare meglio, dovrete stringere i denti. C’è l’amore, per chi vive già una storia, a controbilanciare ciò che non va: in questo campo siete molto felici.

Scorpione. Nelle prossime 48 ore sarete grandi consiglieri per qualcuno. Siete molto sensibili ma non tutti riescono a capirlo e certe volte vi feriscono. Potrebbero essere previsti importanti cambiamenti lavorativi. Entro il mese di luglio otterrete delle soddisfazioni importanti e sarete, probabilmente, spinto a fare alcune scelte.

Sagittario. Domani potreste cedere allo sconforto per tutto quello che non avete ottenuto finora. Però siete persone molto ottimiste e non vi arrendete mai. I prossimi mesi saranno molto promettenti, sotto tanti punti di vista, sia quello lavorativo che nei rapporti amorosi.

Capricorno. Dopo alcune giornate faticose, domani, andrà molto meglio e si inizierà a recuperare quello che vi è stato tolto nei mesi passati . Preparatevi a vivere novità in amore, del resto come le provocazioni fanno parte da sempre della vostra vita da sempre.

Acquario. E’ arrivato il momento di liberare creatività e sentimenti a partire da domani. In questi giorni siete assorbiti dalle vostre idee, dai vostri pensieri e avete bisogno di esternare e di esprimervi. In amore potreste vivere nuovi interessanti incontri ma dipenderà da quanto deciderete di aprirvi.

Pesci. Domani avrete la Luna e Mercurio a favore: vi aspettano giorni particolari, fatti di tanti idee. Se nei giorni scorsi ci sono stati dei problemi, potrebbe arrivare qualcuno a darvi una mano. In amore potreste sentirvi ancora arrabbiati, perché non siete stati apprezzati come avreste voluto.

