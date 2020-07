News Roma, Fonseca annuncia l’assenza di un big nel match di domani

Conferenza prepartita per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Domani sera, alle 21:45, i giallorossi affronteranno il Torino di Moreno Longo.

Fonseca: “Pellegrini non sarà del match“

Conferenza per l’allenatore portoghese Paulo Fonseca. Domani sera la sua squadra scenderà in campo contro i ‘granata’ di Moreno Longo. Ecco le dichiarazioni dell’ex Shaktar Donetsk: “Fiorentina? I miei calciatori sono un po’ stanchi, ma abbiamo vinto ed è questo l’importante. Sono fiducioso per la partita di domani. Pellegrini? Per alcuni giorni non si allenerà con noi, vedremo come recupererà. Chi al suo posto? Non ho ancora scelto, domani lo saprete. Turnover? Non penso lo farò, giocheranno i soliti visto che è una gara importante ed intendiamo fare bella figura. Torino? Gara difficilissima da affrontare, loro in casa giocano veramente bene e sono molto forti. I granata non avranno pressioni e anche per questo motivo non sarà semplice.

In difesa sono molto forti, ma noi veniamo da una vittoria. Siamo motivati e vogliamo portare a casa i tre punti”.

Contro il Torino non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto al match contro la Fiorentina

Paulo Fonseca recupera il centrale Ibanez, ma il trio difensivo Mancini-Smalling-Kolarov ha dato ottime garanzie. A centrocampo confermata la presenza di Veretout e dell’ex Napoli, Amadou Diawara. Sulle fasce spazio a Bruno Peres e Spinazzola. Al posto di Pellegrini più Zaniolo che Perez.