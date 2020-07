News Roma, Zaniolo nei guai per colpa di una sigaretta e della mascherina

Sta facendo molto discutere un video in cui si vede il baby fenomeno della Roma, Niccolò Zaniolo, in discoteca con una sigaretta e senza mascherina di protezione.

Zaniolo ma che fai? In discoteca senza mascherina

Niccolò Zaniolo è stato visto ieri sera in una delle discoteche più famose di Roma, il Mythos, che si trova a Villa Borghese. Fin qui nulla di strano, è lecito che un ragazzo della sua età vada in giro a divertirsi con gli amici. Una serata trascorsa appunto con la sua compagnia, prima di affrontare il viaggio che porterà lui e la sua squadra a Torino, visti gli ultimi due impegni di campionato proprio contro i granati di mister Moreno Longo e la Juventus campione d’Italia. Sui social sta impazzando un video in cui si vede proprio l’ex Inter nel locale: non indossava la mascherina protettiva e fumava una sigaretta.

Si pensava che non fosse lui nel video, ma è stato riconosciuto grazie alla maglietta che indossava, visto che l’ha sponsorizzata qualche ora prima proprio sul suo profilo Instagram.

‘Selfie‘ con i tifosi. Ecco la serata del calciatore

Non si è tirato indietro ai tifosi che gli chiedevano una foto (sempre senza mascherina). E’ vero che all’ingresso del locale si controlla la temperatura, ma ciò non vuol dire che il rischio di contagio da Covid-19 non possa esserci.