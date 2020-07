News Milan, Pioli vuole l’Europa League senza preliminari

Conferenza per il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Domani sera i rossoneri affronteranno, in trasferta, la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Pioli: “Abbiamo acquistato più fiducia in noi stessi“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli. Domani alle 19:30, a Genova, il Milan affronterà la Sampdoria (che ha raggiunto la salvezza negli ultimi giorni). Ecco le dichiarazioni dell’ex Lazio: “La gara contro l’Atalanta? Abbiamo impostato bene la gara, è un buon punto quello conquistato contro i neroazzurri. Non dimentichiamoci che la squadra ha giocato 5 partite negli ultimi 15 giorni. Sampdoria? Fisicamente stanno bene, lo hanno dimostrato anche contro la Juventus. Ranieri ha fatto un buon lavoro da quando è subentrato.

Pretendo la massima concentrazione, anche se loro sono già salvi. La prossima stagione? Intendo continuare su questa scia positiva di queste ultime gare. Abbiamo più fiducia in noi stessi, dobbiamo continuare a ragionare così perché le cose sono cambiate in meglio“.

Ancora Pioli: “Europa League senza passare per i preliminari? Dobbiamo crederci“

“Europa League senza disputare i preliminari? Abbiamo l’obbligo di crederci. Abbiamo accorciato la distanza di molto, ma quando rincorri un obiettivo non dipende solo da te. Poi se ciò non dovesse accadere ci faremmo trovare pronti, anche perché la data del raduno non cambierebbe affatto. Ci sarebbero tre gare in più da giocare, ma disputare più match vuol dire migliorare“.