News Inter, Moratti non le manda a dire alla Juventus. E su Messi…

Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ l’ex presidente dei neroazzurri ha parlato dello scudetto vinto dalla Juventus e del possibile trasferimento a Milano di Lionel Messi.

Moratti: “Juve, gli scudetti sono 36“

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ è intervenuto l’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti. Ecco le sue dichiarazioni: “38 scudetti? Ci deve essere un errore. Sono 36. Probabilmente si saranno distratti. Scherzi a parte, c’è ironia tra me e Andrea Agnelli. A volte ci sentiamo per messaggi. Però manifestare pubblicamente che gli scudetti vinti per loro sono 38 e non 36 beh, io non ne andrei così orgoglioso. La vittoria dell’ennesimo scudetto evidenzia il fatto che dietro la squadra c’è una forte dirigenza che ha fatto un buon lavoro sul mercato. Le altre squadre non si devono accontentare del secondo posto come se fosse un traguardo, bisogna colmare il gap con i bianconeri. Conte ha fatto quello che poteva fare, ma non è colpa sua.

E’ stata una stagione particolare un po’ per tutti. Sicuramente dalla prossima stagione si potrà valutare bene il suo lavoro con la squadra. Se fossi stato io ancora alla guida della società non credo che avrei preso Conte e Marotta“.

Ancora Moratti: “Cosa serve per raggiungere la Juventus? Messi“

“Per poter affrontare la Juventus in campionato all’Inter servono 2-3 acquisti o magari solo Messi. Mai dire mai nel calcio, i sogni si possono avverare. Il papà ha preso casa a Milano? Allora può venire a firmare a piedi (ride)“.