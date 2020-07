News Hellas Verona, il ds D’Amico annuncia la partenza di un big a fine stagione

Non c’era Ivan Juric in sala stampa per la conferenza prepartita di domani contro la Spal. Al suo posto il direttore sportivo del club ed un calciatore.

D’Amico conferma: “Questa è l’ultima stagione di Pazzini con noi“

Al posto di Ivan Juric, a parlare in sala stampa ci hanno pensato il direttore sportivo degli scaligeri Tony D’Amico ed il centravanti Giampaolo Pazzini. Ecco le parole del ds: “Abbiamo convocato questa conferenza stampa per annunciare che, dopo quasi cinque anni di militanza, Giampaolo Pazzini terminerà il suo rapporto con l’Hellas Verona. Ci sembrava opportuno essere al suo fianco in questo momento. Tutta la squadra avrebbe voluto partecipare quest’oggi, ma le normative anti-Covid non ce lo consentono. Una sua possibile permanenza? Giampaolo è una persona intelligente oltre ad essere un professionista serio.

Se dovesse tornare lo farò dalla porta principale, a prescindere dal ruolo che la società può offrirgli. Dargli un ruolo di rappresentanza non sarebbe stato sufficiente“.

Ancora D’Amico: “Prestito al Levante? Inutile parlarne“

Nel gennaio 2018 la società gialloblù lo ha venduto in prestito in Spagna, precisamente al Levante. Alla domanda di una possibile incomprensione con il calciatore e l’immediato prestito semestrale alla compagine spagnola, D’Amico ha così risposto: “Non penso sia corretto rispondere a questa domanda, perché in questo momento sarebbe troppo facile dare una risposta. Non è giusto e quindi preferisco non parlarne“.