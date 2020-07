Conferenza prepartita per il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini. Domani sera la sua squadra affronterà il Bologna di Sinisa Miahajlovic.

Iachini: “C’è ancora rammarico per la gara dell’Olimpico“

Domani sera la Fiorentina giocherà, in casa, contro il Bologna. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato visto che hanno raggiunto la salvezza. Ecco le dichiarazioni del tecnico di Ascoli Piceno: “Roma? C’è grande rammarico. Siamo andati lì a giocarci la partita e volevamo portare punti a casa, ma non è stato così. Sicuramente anche noi abbiamo fatto degli errori, probabilmente il pareggio era il risultato più giusto. Poi quell’episodio in area tra Terracciano e Dzeko ha deciso il risultato. Bologna? Sono una squadra pericolosa, Mihajlovic organizza molto bene le sue partite, anche perché allena lì da molto tempo e conosce alla perfezione i suoi giocatori.

Domani sera mi aspetto una partita importante sotto ogni aspetto, bisogna recuperare sia le energie fisiche che quelle nervose, è pur sempre una gara importante“.

Iachini su Mihajlovic: “Felice che si sia ripreso“

“Mihajlovic? Sono contento che si sia ripreso, purtroppo ha passato un brutto periodo. L’importante è che ora sta bene. Mi auguro per lui che si sia buttato alle spalle tutto e che ci sia davanti a lui un futuro roseo. Vado molto d’accordo con lui e gli auguro il meglio“.