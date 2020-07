News Cagliari, Zenga parla del suo presidente Giulini: “E’ infuriato!”

Conferenza per il tecnico del Cagliari, Walter Zenga. Domani sera i rossoblù affronteranno la Juventus di Maurizio Sarri, campione d’Italia.

Zenga: “La Juventus non regalerà niente”

Conferenza prepartita per l’allenatore rossoblù Walter Zenga. Domani sera, alle 21:45, la sua squadra affronterà la Juventus campione d’Italia. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico della Sampdoria: “Juventus? Non regalerà nulla, anche se ha appena vinto il campionato. Sono una grandissima squadra. Più che altro mi aspetto un Cagliari che ha voglia di vincere e che giochi all’attacco. Dobbiamo ritornare alla vittoria. Tralasciando la partita di Genova e un tempo a Verona, i miei ragazzi si sono sempre comportati bene. Oltre a Nainggolan e Pellegrini ci mancheranno anche Rog e Nandez. E’ assurdo, cercheremo di colmare la loro assenza. Mi sembra inutile trarre conclusioni in questa stagione, specialmente nell’ultimo periodo che abbiamo giocato ogni tre giorni.

Accetto le critiche, fanno parte del gioco, però mi piacerebbe averne quando si affronta una partita alla settimana. Pereiro? Sta giocando bene, molto probabile il suo impiego nel match di domani sera. I ragazzi hanno ancora tanto da dare, spero di chiudere alla grande questo campionato“.

Zenga su Giulini: “E’ arrabbiato per come è andata la stagione“

“Il nostro presidente? E’ ovvio che sia arrabbiato. E’ normale anche che i toni, negli spogliatoi, siano accesi. Giulini è giusto che sia arrabbiato, ora deve pensare al futuro. Io posso dire che sono stato parecchio sfortunato perché ho avuto molti giocatori indisponibili, poi è ovvio che potevamo fare di più“.