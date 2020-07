Maglia Milan 2021, ecco come sarà: i tifosi notano un indizio di mercato

Maglia Milan 2021, esordio contro il Cagliari: svelata la nuova divisa marchiata Puma

E’ stata presentata la maglia del Milan per la stagione 2020/2021, con i tifosi che hanno molto apprezzato il design nuovo della Puma. Come di consueto, potrebbe essere indossata già nelle due partite di questo finale di campionato dal club rossonero, che non ha rivoluzionato la propria maglia, fornendo sempre la caratteristica delle strisce rossonere sulla divisa del proprio club.

“PUMA presenta il nuovo Home kit di AC Milan che sarà indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Il kit si ispira all’eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura”.

La divisa del Milan per la stagione 2021: svelata la maglia, nel video di presentazione appare Zlatan Ibrahimovic

Inutile sottolineare quello che i tifosi rossoneri hanno notato. Al centro delle foto spicca Zlatan Ibrahimovic, centravanti dal futuro incerto, che ad oggi però sembra sempre più vicino al rinnovo. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato del blitz dello stesso calciatore, assieme a Gigio Donnarumma, entrambi assistiti del potente agente Mino Raiola, che li ha invitati a casa per discutere del proprio futuro. E lo stesso, per entrambi, dovrebbe essere in maglia rossonera.