Marotta prima di Inter-Napoli: “Messi sul Duomo? Solo un gioco..”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Napoli. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Marotta prima di Inter-Napoli

“L’immagine di Messi sul Duomo? Parliamo di un desiderio di qualunque squadra, ma si tratta di un gioco. Sul lavoro di Conte? Ha fatto un grandissimo lavoro, ora però dobbiamo già guardare al futuro con grande ottimismo e concentrazione. La crescita della squadra è stata ottima. Su Sanchez? Non è facile, ha un contratto di 2 anni con lo United. Quindi bisogna valutare questo tipo di situazione. Noi vorremmo con noi. Tonali? Il rapporto con Cellino è ottimo, ma non abbiamo parlato di questo talento. Siamo sicuramente interessati, ma per arrivare ad una trattativa è lungo il tragitto. Futuro di Conte? A fine campionato ci saranno le valutazioni, ora ci sono ancora 2 partite e dobbiamo restare concentrati”