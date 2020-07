Inter-Napoli: Lukaku e Maksimovic nel prepartita

Grande match al San Siro, dove stasera si affrontano Inter e Napoli. Le due compagini non lottano per nessun obiettivo, ma si prospetta una sfida molto interessante tra due squadre importanti. Intanto nel prepartita, a Sky Sport, hanno parlato Lukaku e Maksimovic. Queste le loro parole riportate dalla nostra redazione.

Lukaku e Maksimovic prima di Inter-Napoli

Lukaku: “Sono venuto all’Inter per vincere lo scudetto, voglio continuare a crescere. L’anno prossimo più arrabbiati? La crescita è alla base di tutto, questa mentalità ci accomuna con il mister. Abbiamo qualità e lo sappiamo, dobbiamo fare meglio di quest’anno”

Maksimovic: “Sarà una bella prova in vista della gara contro il Barcellona, il nostro obiettivo è onorare il campionato. Chiudiamo in bellezza la stagione, loro vogliono arrivare secondi in classifica”