Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Grande appuntamento stasera alle 21.45 al San Siro, dove stasera si affrontano Inter e Napoli. Una sfida che vale tanto dal punto di vista degli obiettivi, ma che prevede molto spettacolo. Queste le scelte di Antonio Conte e Rino Gattuso.

Inter-Napoli: le scelte di Conte e Gattuso

Nei nerazzurri assente Lautaro Martinez, in difesa spazio per D’Ambrosio dal primo minuto. Negli azzurri invece titolare in attacco ci sarà Milik, forse alle ultime presenze con i partenopei. A centrocampo gioca Demme.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne.