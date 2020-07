Il mondo del calcio si è fermato per circa 4 mesi nel bel mezzo della stagione a causa del terribile virus che ha colpito tutto il pianeta. Ora tutto è ripartito e ci sono dei piani ben precisi da seguire, ma con nuovi possibili casi le varie competizioni attive potrebbero essere compromesse.

Real Madrid, caso di calciatore positivo nel club

Il Real Madrid ha terminato la stagione in Spagna con la vittoria della Liga, ma non quella europea, dove i Blancos dovranno affrontare nel ritorno degli ottavi di finale di Champions il Manchester City. Il club però ha riscontrato un nuovo caso di calciatore positivo in queste ore e adesso la situazione potrebbe tornare allarmante in vista della Champions League che riprenderà nei prossimi giorni ad agosto.

Real Madrid, Mariano Diaz positivo al Coronavirus

Caso di positività da Covid-19 nel Real Madrid. A lanciare la notizia nelle ultime ore è stata ‘Onda Cero’, dove parlava di un calciatore positivo al Coronavirus. Poco dopo è arrivata la conferma da parte de ‘El Chiringuito TV’, che ha specificato che il calciatore colpito era l’attaccante Mariano Diaz. L’ufficialità è poi arrivata dallo stesso club spagnolo che ha confermato tutto con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Mariano Diaz positivo e in perfetta salute. Si capirà cosa accadrà nelle prossime settimane con la Champions.