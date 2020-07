Calciomercato Torino, deciso il successore dell’allenatore Longo

Le parole di Urbano Cairo ieri sono state abbastanza chiare per chi sa leggere tra le sfumature dei suo discorsi: si pensa al tecnico della prossima stagione, e c’è un nome che scalda la fantasia sua e dei tifosi.

Torino, Giampaolo è in pole per sostituire Longo

Ieri il presidente granata ha affermato come la società, andando avanti con Vagnati, stia valutando i profili per la panchina nella prossima stagione. Longo, per il quale sono state spese parole di elogio, è uno dei candidati, ma il preferito, come ribadisce Tuttosport, è Marco Giampaolo. Il mister è ancora sotto contratto con il Milan, ma non sarebbe un problema liberarlo. Ci sono stati dei contatti anche in tempi recenti, da Torino è stata ribadita l’offerta di un contratto biennale. Il fatto che ora il club sia matematicamente in Serie A anche l’anno prossimo, rende la pista finalmente calda. Sono attesi aggiornamenti importanti già a partire dalla prossima settimana, non appena il campionato sarà terminato.

Gli altri nomi per la panchina granata

Nonostante l’ottimo cammino, il fatto che abbia preso una squadra allo sbando e l’abbia alla fine portata alla salvezza, Moreno Longo non gode più del favore completo di Cairo e quello di Vagnati non è mai arrivato davvero. Nonostante abbia raggiunto il suo obiettivo personale, ed abbia dimostrato idee e carattere. Così, oltre a Giampaolo, al Filadelfia circolano anche i nomi di Di Francesco e Liverani.