Calciomercato Roma, addio Dzeko? Il punto della situazione

Calciomercato Roma, dalla capitale filtrano notizie: nessuna volontà di cedere il bosniaco

Si parla di calciomercato, all’interno dell’omonima trasmissione che va in onda su Sky Sport e il focus è concentrato attorno all’ambiente Roma e ad Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco è finito al centro delle voci di mercato, che lo vedono nuovamente protagonista. Nella scorsa annata, il club giallorosso ha rischiato di vederlo partire, direzione Inter. Stando a quel che rivelano dall’emittente satellitare, però, Edin Dzeko sarebbe destinato a restare ancora in giallorosso. Nessuna intenzione di cederlo, Dzeko non avrebbe alcun incontro con la Roma. Il bosniaco non è in vendita, la volontà del club è quella di tenersi stretta il proprio capitano.

