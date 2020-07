La Roma è sempre più vicina al cambio di proprietà. La società giallorossa sotto la gestione di James Pallotta non è riuscita ad arrivare a quanto sperato in merito agli obiettivi prefissati in questi anni. Inoltre, il club presenta un rosso a bilancio notevole e ora è arrivato il momento di far cambiare aria. Pronto il passaggio a Friedkin.

Roma, cessione del club da parte di Pallotta

Pallotta ha cercato nuovi investitori in giro per tutto il mondo, ma ad oggi, post Covid, soltanto il gruppo del texano Friedkin è rimasto ad aspettare la possibile cessione della Roma. L’affare era ormai chiuso prima della lunga pausa a causa del Coronavirus, poi però tutto è saltato per essere ripreso in queste settimane. Friedkin è deciso ad acquistare la società ma soltanto alle giuste condizioni dopo la grande crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio.

Roma, ultima offerta di Friedkin a Pallotta

C’è ancora distanza, ad oggi, tra Friedkin e Pallotta. L’offerta è di 490 milioni immediati, mentre la domanda resta di 600. Come riportato però da La Gazzetta dello Sport, con ulteriori 80 milioni per il progetto stadio, la fumata bianca sarebbe poi imminente. Altri investitori come il gruppo sudamericano e arabo offrono qualcosa in più, ma con modalità di pagamento bocciate da Pallotta. Agosto il mese decisivo per la cessione del club.