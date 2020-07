Calciomercato Roma: c’è un’altra offerta per Cavani

Roma, si lavora per Edinson Cavani. La punta ex Napoli continua a far gola a diverse big. Scaduto il suo contratto con il Paris Saint-Germain, il ‘Matador’ potrebbe tornare in Italia.

Roma, su Cavani anche il Bayern Monaco

Come riportato da Calciomercato.it, la Roma potrebbe investire diversi milioni sull’ingaggio del Matador soprattutto se dovesse arrivare presto il cambio di proprietà.

L’attaccante, tuttavia, piace anche ad altre big ma per Inter e Juventus il numero sette ad oggi rappresenta una idea da valutare. Nelle ultime settimane, tuttavia, sembrerebbe sfumata per ragioni economiche la pista Benfica. Negli ultimi giorni, però, anche il Bayern Monaco avrebbe raccolto informazioni sull’urugaiano.

Roma: c’è la fila per Cavani

Come riportato da ‘le10sport.com’, il Bayern Monaco avrebbe avuto un approccio con il fratello-manager del bomber uruguaiano.

Ad oggi il contatto sarebbe stato solo esplorativo. I dirigenti bavaresi hanno cercato di per capire qual’era la situazione per Cavani e quali fossero le richieste del suo entourage visto che l’attaccante arriverebbe a parametro zero. Ad oggi la putna chiede un ingaggio importante. Il club bavarese è alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Lewandowski e il nome del Matador potrebbe essere quello giusto vista la possibilità di prenderlo a zero. Cavani a fine anno lascerà Parigi dopo esser arrivato in Francia dal Napoli per 64 milioni di euro. Il suo ingaggio attuale è di 12 milioni di euro.

